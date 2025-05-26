СМИ: Мужчина проник с ножом в детский сад в Казани
Правоохранители задержали 18-летнего молодого человека, который проник с ножом в один из детских садов Казани. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Iptash.
Сообщается, что задержанный некоторое время ходил вдоль забора детсада и зашел на территорию вместе с детьми и их родителями, где начал неадекватно себя вести, достав нож и пытаясь проникнуть внутрь здания. Остановить его удалось охранникам и отцам воспитанников.
По предварительным данным, мужчина находился под воздействием наркотиков, сейчас он помещен в медучреждение.
Ранее в Воронежской области задержали мужчину, который 23 мая устроил стрельбу на железнодорожном вокзале в Россоши. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru