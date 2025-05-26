СМИ: Мужчина проник с ножом в детский сад в Казани

Сообщается, что задержанный некоторое время ходил вдоль забора детсада и зашел на территорию вместе с детьми и их родителями, где начал неадекватно себя вести, достав нож и пытаясь проникнуть внутрь здания. Остановить его удалось охранникам и отцам воспитанников.

По предварительным данным, мужчина находился под воздействием наркотиков, сейчас он помещен в медучреждение.

Ранее в Воронежской области задержали мужчину, который 23 мая устроил стрельбу на железнодорожном вокзале в Россоши. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

