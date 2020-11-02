Таксист в Москве привёз в больницу мёртвую жительницу Нью-Йорка

Московский таксист привёз в Боткинскую больницу уже мёртвую девушку, сообщает агентство РИА Новости.

Отмечается, что около клуба «Мутабор» двое молодых людей положили в 24-летнюю уроженку Нью-Йорка Ноэль Крихели, после чего сели в машину и попросили таксиста отвезти их на Большую Академическую улицу.



Обратив внимание на пассажирку, водитель заметил, что девушка находится в бессознательном состоянии и решил незамедлительно ехать в ближайшую больницу. Медики констатировали смерть девушки. По словам врачей, девушка скончалась ещё до поездки на такси, при этом на её теле не было видимых повреждений, точную причину смерти установит экспертиза.

По данным СМИ, Крихели является дочерью основательницы сети клиник «Клазко» Этери Крихели.