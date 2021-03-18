СМИ: Мощный взрыв произошел в Могадишо

Мощный взрыв прогремел вечером 18 марта в столице Сомали Могадишо, сообщает портал Somali Guardian.

По информации сайта, взрыв произошёл на автомобильной развязке на дороге, которая ведёт в международный аэропорт. Информации о пострадавших пока нет.

Ранее в Могадишо вечером 5 марта взорвался заминированный автомобиль. Погибли более 20 человек и не менее 40 человек получили травмы. В результате ЧП также обрушилось соседнее здание.

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ФОТО: РИА Новости//Ольга Халманова
ТЕГИ:ВзрывСомали
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