СМИ: Мощный взрыв произошел в Могадишо
18 марта 202121:51
Мощный взрыв прогремел вечером 18 марта в столице Сомали Могадишо, сообщает портал Somali Guardian.
По информации сайта, взрыв произошёл на автомобильной развязке на дороге, которая ведёт в международный аэропорт. Информации о пострадавших пока нет.
Ранее в Могадишо вечером 5 марта взорвался заминированный автомобиль. Погибли более 20 человек и не менее 40 человек получили травмы. В результате ЧП также обрушилось соседнее здание.
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18 марта 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru