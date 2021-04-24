СМИ: Министр транспорта Аргентины погиб в ДТП

Министр транспорта Аргентины Марио Меони погиб в результате дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщает телеканал TN.

По данным СМИ, Меони возвращался из города Росарио, где в пятницу принимал участие в мероприятии с президентом Аргентины Альберто Фернандесом.

Отмечается, что автомобиль министра перевернулся. Меони был за рулем, пассажиров в автомобиле не было.

Марио Меони было 56 лет. Политик занимал пост министра транспорта с 2019 года.

