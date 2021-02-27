СМИ: МЧС проверяет сообщение о задымлении в башне «Москва-Сити»

Причины задымления в одной из башен комплекса «Москва-Сити» выясняют экстренные службы.

По словам очевидцев, на месте работают пожарные наряды. Они обследуют здание, сообщает телеканал РЕН ТВ.

По информации пресс-службы Московского главка МЧС России, в результате проверки возгорания обнаружено не было.

