СМИ: Мать обвинила в смерти дочери руководство лагеря «Олимпийская ребячка»
Мать 12-летней девочки, которая скончалась в поезде «Тюмень - Адлер», обвинила в произошедшем руководство лагеря «Олимпийская ребячка» в Тюменской области, сообщает Telegram-канал Ural Mash.
По её словам, жалобы ребёнка игнорировались, лечение не было назначено сразу. Женщина отметила, что её дочь поместили в изолятор только после того, как заболели остальные дети.
Также она указала, что вожатые отвечали на её вопросы, что всё хорошо.
«Нам с утра прислали голосовое сообщение, что у дочери поднялась температура. После обеда написали, что температуру сбили. А затем позвонили, сказали, что ребёнка нет. Дочь попросила свежего воздуха, её вывели в тамбур и там она потеряла сознание», - рассказала мать.
Женщина добавила, что причиной трагедии стало халатное отношение руководства лагеря к выполнению своих обязанностей.
Ранее на территории Пензенской области в поезде «Тюмень - Адлер» умер 12-летний ребёнок. Позже в Саратовской области с поезда сняли более 100 детей. Следственный комитет возбудил уголовное дело, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru