Грипп А выявили у снятых с поезда Тюмень-Адлер детей
Вирус гриппа А выявили у группы детей, снятых с поезда Тюмень - Адлер в Саратовской области. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Ранее стало известно, что под Саратовом 125 детей сняли с поезда и направили в инфекционную больницу после обращения одного ребенка за помощью из-за высокой температуры. Ребята возвращались с отдыха в лагере, пишет «Свободная пресса». Как сообщил глава Саратовской области Роман Бусаргин, у почти 60 детей выявили признаки ОРВИ.
«По результатам первых лабораторных исследований у детей с признаками ОРВИ определен вирус гриппа А», — приводит ТАСС сообщение Роспотребнадзора.
Специалисты в полном объеме проводят необходимые противоэпидемические мероприятия. Ситуация находится на личном контроле руководителя ведомства.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru