Грипп А выявили у снятых с поезда Тюмень-Адлер детей

Вирус гриппа А выявили у группы детей, снятых с поезда Тюмень - Адлер в Саратовской области. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

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Ранее стало известно, что под Саратовом 125 детей сняли с поезда и направили в инфекционную больницу после обращения одного ребенка за помощью из-за высокой температуры. Ребята возвращались с отдыха в лагере, пишет «Свободная пресса». Как сообщил глава Саратовской области Роман Бусаргин, у почти 60 детей выявили признаки ОРВИ.

«По результатам первых лабораторных исследований у детей с признаками ОРВИ определен вирус гриппа А», — приводит ТАСС сообщение Роспотребнадзора.

Специалисты в полном объеме проводят необходимые противоэпидемические мероприятия. Ситуация находится на личном контроле руководителя ведомства.

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ФОТО: Илья Тимин//РИА Новости
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