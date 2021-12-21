СМИ: Лавина накрыла машину с российскими военными на Транскаме
В районе южного портала Рокского тоннеля на Транскавказской автомагистрали в Южной Осетии сошла лавина, сообщает ТАСС.
По данным «Интерфакса», на югоосетинской части Транскама под лавину попала машина, в которой могут быть российские военные.
В пресс-службе Южного военного округа подтвердили РИА Новости, что под лавину попали пять российских военных, двоих из них ищут.
Как сообщили журналистам в управлении МЧС по Северной Осетии, на российской стороне Транскама «до северного портала никаких происшествий с лавинами нет».
На место инцидента отправлены машины «скорой помощи» и других служб.
Рокский тоннель между Северной и Южной Осетией, являющийся частью Транскавказской автомагистрали, расположен на одноименном горном перевале.
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