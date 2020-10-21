СМИ: Кремлёвский дворец могли «заминировать»

Государственный Кремлёвский дворец не работает в связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Управления делами президента РФ Елена Крылова.

По данным источника агентства, ранее некоторые сотрудники Кремлёвского дворца получили по электронной почте сообщения об угрозе минирования здания.

По словам пресс-секретаря, дворец в настоящее время не работает и не проводит концертные мероприятия из-за неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки.

Сообщения о «минировании» ряда объектов в Москве начали появляться в ноябре прошлого года. Так, сообщалось об угрозах судам, школам и вузам, торговым центрам, вокзалам, самолётам. Ни одна угроза не подтвердилась.

