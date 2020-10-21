СМИ: Кремлёвский дворец могли «заминировать»
Государственный Кремлёвский дворец не работает в связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Управления делами президента РФ Елена Крылова.
По данным источника агентства, ранее некоторые сотрудники Кремлёвского дворца получили по электронной почте сообщения об угрозе минирования здания.
По словам пресс-секретаря, дворец в настоящее время не работает и не проводит концертные мероприятия из-за неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки.
Сообщения о «минировании» ряда объектов в Москве начали появляться в ноябре прошлого года. Так, сообщалось об угрозах судам, школам и вузам, торговым центрам, вокзалам, самолётам. Ни одна угроза не подтвердилась.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,4 млн+15 700 / сут.
Умерли
24 952+317 / сут.
Выздоровели
1,1 млн+10 952 / сут.
- Помпео исключил участие России в утечке данных о сыне Байдена
- СМИ: Кремлёвский дворец могли «заминировать»
- «Спартак» пробился в 1/8 Кубка России, несмотря на проигрыш «Енисею»
- Участник тестов оксфордской вакцины от коронавируса умер в Бразилии
- Алиев: Азербайджан взял под контроль 22 населенных пункта в Карабахе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru