СМИ: Командир воинской части в Подмосковье совершил суицид

Командир воинской части в Московской области свёл счёты с жизнью. Об этом стало известно ТАСС от источника в правоохранительных органах. Трагедия случилась в Ступинском районе.

Медицинские работники предприняли попытку спасти офицера, однако он умер в машине скорой помощи по пути в больницу. По данным агентства, речь идёт о командире воинской части № 30258.

Причины суицида пока не называются, оставил ли командир ВЧ предсмертную записку, также пока не ясно. По факту произошедшего следователи организовали проверку.

