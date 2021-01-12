СМИ: Командир воинской части в Подмосковье совершил суицид
Командир воинской части в Московской области свёл счёты с жизнью. Об этом стало известно ТАСС от источника в правоохранительных органах. Трагедия случилась в Ступинском районе.
Медицинские работники предприняли попытку спасти офицера, однако он умер в машине скорой помощи по пути в больницу. По данным агентства, речь идёт о командире воинской части № 30258.
Причины суицида пока не называются, оставил ли командир ВЧ предсмертную записку, также пока не ясно. По факту произошедшего следователи организовали проверку.
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