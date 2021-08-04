СМИ: Количество пострадавших в аварии автобуса в Москве достигло 13 человек

В результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком на Боровском шоссе в Москве пострадали 13 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники.

При этом, по данным ГИБДД Москвы, в числе пострадавших нет детей младше 16 лет.

По предварительным данным, автобус, следовавший по маршруту № 750 Внуково - Саларьево, столкнулся с автомобилем коммунальных служб. В нем находились более 30 человек.

В результате ДТП в автобусе выбило все стекла и вырвало двери. Его правая часть была смята, внутри оказались зажаты люди. Ранее сообщалось о 10 пострадавших.

Серьезно пострадавшего мужчину эвакуировали с места происшествия на вертолете. Кроме того, в числе пострадавших беременная-женщина, получившая травму головы, уточняет РИА Новости.

