СМИ: Количество пострадавших в аварии автобуса в Москве достигло 13 человек
В результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком на Боровском шоссе в Москве пострадали 13 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники.
При этом, по данным ГИБДД Москвы, в числе пострадавших нет детей младше 16 лет.
По предварительным данным, автобус, следовавший по маршруту № 750 Внуково - Саларьево, столкнулся с автомобилем коммунальных служб. В нем находились более 30 человек.
В результате ДТП в автобусе выбило все стекла и вырвало двери. Его правая часть была смята, внутри оказались зажаты люди. Ранее сообщалось о 10 пострадавших.
Серьезно пострадавшего мужчину эвакуировали с места происшествия на вертолете. Кроме того, в числе пострадавших беременная-женщина, получившая травму головы, уточняет РИА Новости.
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