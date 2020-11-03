СМИ: «Исламское государство» взяло на себя ответственность за теракт в Вене

Запрещённая в России террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападения в австрийской Вене, сообщает Reuters со ссылкой на заявление агентства Amaq, близкое к организации.

По заявлению группировки, теракт в австрийской столице совершил Абу Дуджана Аль-Албани, сообщает РИА ФАН.

Кроме того, террористы утверждают, что в результате атак были убиты и ранены 30 человек, что не соответствует официальной информации австрийских властей.

Вечером 2 ноября в нескольких районах австрийской столицы произошли вооружённые нападения. Одного из нападавших ликвидировала местная полиция, несколько преступников были задержаны. В результате нападений в Вене четыре человека погибли, 22 пострадали. Правительство Австрии назвало атаку терактом и объявило в стране трёхдневный траур.

