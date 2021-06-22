СМИ: Исламисты захватили таджикско-афганский таможенный пункт Шерхан-Бандар
Таможенный и торговый пункт Шерхан-Бандар, расположенный на границе Таджикистана и Афганистана, захватили боевики «Талибана» (запрещённая в РФ террористическая организация), сообщает таджикское агентство Asia-Plus.
По информации корреспондента афганского информационного агентства «Паджвок» Аджмала Кокара, таможенное управление Шерхан-Бандара попало в руки исламистов без боя. Часть афганских пограничников укрылась в Таджикистане.
Ранее в Афганистане боевики убили десять членов британо-американской некоммерческой организации HALO Trust, сообщает «Свободная пресса». Уточняется, что ещё 14 сотрудников были ранены.
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