СМИ: Иран обстрелял грузовое судно израильской компании
Контейнеровоз израильской компании XT Management был поражен ракетой, выпущенной военными Ирана в Аравийском море, сообщает «12 канал» телевидения Израиля.
По данным телеканала, судно, следовавшее из Танзании в Индию, повредилось, однако продолжит путь, ремонт будет выполнен в Индии.
Ранее информационное агентство SANA сообщило, что средства ПВО сирийской армии отразили израильскую воздушную атаку над Дамаском, перехватив и сбив несколько снарядов, сообщает RT. В армии Израиля комментировать сообщения отказались.
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