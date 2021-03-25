СМИ: Иран обстрелял грузовое судно израильской компании

Контейнеровоз израильской компании XT Management был поражен ракетой, выпущенной военными Ирана в Аравийском море, сообщает «12 канал» телевидения Израиля.

По данным телеканала, судно, следовавшее из Танзании в Индию, повредилось, однако продолжит путь, ремонт будет выполнен в Индии.

Ранее информационное агентство SANA сообщило, что средства ПВО сирийской армии отразили израильскую воздушную атаку над Дамаском, перехватив и сбив несколько снарядов, сообщает RT. В армии Израиля комментировать сообщения отказались.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ракетный УдарИзраильИран
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