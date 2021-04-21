СМИ: Индонезийская подводная лодка пропала около Бали

Военно-морские силы Индонезии ведут поиски подводной лодки, которая пропала во время учений у острова Бали, сообщает Reuters со ссылкой на представителя военного ведомства.

Собеседник агентства рассказал, что судно KRI Nanggala 402, произведённое в Германии в 1981 году, в оговоренное время не вышло на связь. На борту подлодки находятся 53 члена экипажа.

В связи с инцидентом индонезийские власти обратились за помощью в поисках лодки к вооруженным силам Австралии и Сингапура.

Ранее в Индонезии в провинции Западная Ява произошёл взрыв на нефтеперерабатывающем заводе, сообщает RT. По одной из версий, причиной инцидента мог стать удар молнии.

