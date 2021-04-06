СМИ: Хакеры напали на Еврокомиссию и другие институты ЕС

Европейская комиссия (ЕК) и некоторые другие институты Евросоюза подверглись серьёзной кибератаке, сообщает агентство Bloomberg.

Представитель ЕК рассказал агентству, что инцидент в области ИТ-безопасности прозошёл на прошлой неделе, и специалисты всё ещё выясняют все обстоятельства.

По его словам, серьёзных утечек информации пока не зафиксировано.

«Мы тесно сотрудничаем с компьютерной группой реагирования на чрезвычайные ситуации, а также с поставщиком затронутого ИТ-продукта», - добавил представитель ЕК.

Ранее эксперт по кибербезопасности Сергей Вакулин рассказал Ura.ru, что предустановленное на импортируемые в РФ гаджеты российское программное обеспечение может повредить работе устройств, так как они не удаляются и постоянно занимают место в памяти.

