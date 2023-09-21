СМИ: Группа из 11 альпинистов попала под камнепад в Северной Осетии

В Северной Осетии группа альпинистов из 11 человек попала под камнепад, сообщил Telegram-канал Mash Gor.

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По информации СМИ, альпинисты поднимались на гору Казбек.

Уточняется, что камнепад застал туристов на высоте 3100 метров. Одна женщина получила сильные травмы. МЧС уже выдвинулись на место происшествия.

Ранее альпинист из Белоруссии погиб при восхождении на Эльбрус, напоминает «Профиль».

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ФОТО: РИА Новости / Олег Ласточкин
ТЕГИ:АльпинистыСеверная Осетия

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