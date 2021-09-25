СМИ: Группа афганских беженцев напала на военнослужащую на базе ВС США
Женщина подверглась нападению афганских беженцев на базе Вооруженных сил США в штате Нью-Мексико. Об этом сообщает Fox News.
По данным телеканала, инцидент произошел 19 сентября. Несколько прибывших из Афганистана мужчин атаковали военнослужащую. Федеральное бюро расследований получило обращение с базы Форт-Блисс и ведет расследование.
Командование базы отмела, что на объекте введены дополнительные меры безопасности, «в том числе усиленные патрули, дополнительное освещение и система взаимной поддержки».
Данных о личностях подозреваемых и состоянии пострадавшей пока нет.
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