СМИ: Группа афганских беженцев напала на военнослужащую на базе ВС США

Женщина подверглась нападению афганских беженцев на базе Вооруженных сил США в штате Нью-Мексико. Об этом сообщает Fox News.

По данным телеканала, инцидент произошел 19 сентября. Несколько прибывших из Афганистана мужчин атаковали военнослужащую. Федеральное бюро расследований получило обращение с базы Форт-Блисс и ведет расследование.

Командование базы отмела, что на объекте введены дополнительные меры безопасности, «в том числе усиленные патрули, дополнительное освещение и система взаимной поддержки».

Данных о личностях подозреваемых и состоянии пострадавшей пока нет.

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ТЕГИ:НападениеАфганистанБеженцыСША
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