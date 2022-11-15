СМИ: гроссмейстера Анатолия Карпова выписали из больницы

Двенадцатого чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова выписали из больницы. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

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О госпитализации 71-летнего гроссмейстера стало известно 29 октября.

Супруга Карпова Наталья Буланова рассказала, что во время похода в магазин он упал на скользкой мокрой дороге, после чего ещё раз поскользнулся у подъезда, что и стало причиной обращения к врачам, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БольницаГоспитализацияШахматыАнатолий Карпов
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