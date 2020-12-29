СМИ: главным фигурантом дела о хищениях в институте госуправления РАНХиГС стал его директор
Основным фигурантом дела о мошенничестве с госсредствами в институте государственной службы и управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) является его директор Игорь Барциц, передает ТАСС.
Ранее во вторник Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест до 21 февраля декана факультета госуправления экономикой Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Светлану Ларину. Ее подозревают в особо крупном мошенничестве
ФСБ России пресекла схему хищения госсредств в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Отмечается, что преступная схема была организована руководящем профессорско-преподавательским и административным персоналом Института государственной службы и управления РАНХиГС. Фигуранты дела, по версии ФСБ, необоснованно начисляли сотрудникам дополнительную заработную плату, а затем причисляли ее себе.
Один из фигурантов дела был задержан сотрудниками правоохранительных органов с поличным при получении денежных средств от подчиненных сотрудников. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело по статье о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК).
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru