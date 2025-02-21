СМИ: Глава Минсельхоза Лут попала в ДТП в центре Москвы
Министр сельского хозяйства Оксана Лут попала в аварию в Москве. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
По данным СМИ, ДТП с правительственным «Аурусом» произошло на улице Воздвиженке в центре столицы в 10:30.
«"Аурус", в котором находилась Лут столкнулся на перекрестке с "Мерседесом". В результате аварии травмы получил один человек», - пишет Baza.
Предварительно, сама глава Минсельхоза не пострадала.
Ранее в результате ДТП на Ленинградском проспекте в Москве погиб руководитель департамента развития технологического предпринимательства и трансфера технологий Минобрнауки Олег Чурилов, напоминает RT.
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