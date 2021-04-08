СМИ: Генконсульство РФ в Анталье подтвердило смерть российского туриста

Гражданин России был найдён мертвым в Турции, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя генконсульства РФ в турецкой Анталье.

Собеседник агентства рассказал, что тело 36-летнего туриста было обнаружено в ванной номера отеля в районе Чолаклы.

В настоящее время российская дипмиссия совместно со страховой компанией и местными властями оказывают необходимое содействие в репатриации тела на родину, отметили в российской дипмиссии.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что больше всего мутировавших штаммов COVID-19, в том числе британский и южноафриканский, завезли в Россию именно из Турции, сообщает RT.