СМИ: Генконсульство РФ в Анталье подтвердило смерть российского туриста
Гражданин России был найдён мертвым в Турции, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя генконсульства РФ в турецкой Анталье.
Собеседник агентства рассказал, что тело 36-летнего туриста было обнаружено в ванной номера отеля в районе Чолаклы.
В настоящее время российская дипмиссия совместно со страховой компанией и местными властями оказывают необходимое содействие в репатриации тела на родину, отметили в российской дипмиссии.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что больше всего мутировавших штаммов COVID-19, в том числе британский и южноафриканский, завезли в Россию именно из Турции, сообщает RT.
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