СМИ: Генерал сухопутных войск Великобритании потерялся во время учений
Начальник генштаба британских сухопутных сил генерал Марк Карлтон-Смит потерялся во время учений, пишет газета The Sun со ссылкой на собственные источники.
Инцидент произошёл 10 ноября на полигоне возле Солсбери около 20 часов по местному времени. Генерал выпрыгнул с борта вертолёта Wildcat, чтобы поднять боевой дух более 2 тысяч военнослужащих, участвовавших в учениях CERBERUS.
По данным издания, Карлтон-Смит «был выброшен в ошибочном районе». Когда вертолёт улетел, но никто не встретил генерала, он понял, что потерялся. В группе военнослужащих, встречающих командира, поднялась паника. Они пытались дозвониться Карлтону-Смиту и его помощникам, однако этого сделать не удалось из-за отсутствия сигнала сотовой сети.
Источник The Sun в Минобороны Великобритании заявил, что генерал не потерялся, а «находился там, где его не ожидали» и вскоре был найден.
По словам другого собеседника издания, причиной «пропажи» Карлтона-Смита стала высадка примерно в 600 метрах от запланированного места.
Знакомый начальника штаба считает, что военному ничто не угрожало: генерал — «высококлассный спецназовец» и владеет всеми навыками выживания и спасения. Тем же вечером Карлтон-Смит отправился в Лондон.
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