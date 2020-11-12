СМИ: Генерал сухопутных войск Великобритании потерялся во время учений

Начальник генштаба британских сухопутных сил генерал Марк Карлтон-Смит потерялся во время учений, пишет газета The Sun со ссылкой на собственные источники.

Инцидент произошёл 10 ноября на полигоне возле Солсбери около 20 часов по местному времени. Генерал выпрыгнул с борта вертолёта Wildcat, чтобы поднять боевой дух более 2 тысяч военнослужащих, участвовавших в учениях CERBERUS.

По данным издания, Карлтон-Смит «был выброшен в ошибочном районе». Когда вертолёт улетел, но никто не встретил генерала, он понял, что потерялся. В группе военнослужащих, встречающих командира, поднялась паника. Они пытались дозвониться Карлтону-Смиту и его помощникам, однако этого сделать не удалось из-за отсутствия сигнала сотовой сети.

Источник The Sun в Минобороны Великобритании заявил, что генерал не потерялся, а «находился там, где его не ожидали» и вскоре был найден.

По словам другого собеседника издания, причиной «пропажи» Карлтона-Смита стала высадка примерно в 600 метрах от запланированного места.

Знакомый начальника штаба считает, что военному ничто не угрожало: генерал — «высококлассный спецназовец» и владеет всеми навыками выживания и спасения. Тем же вечером Карлтон-Смит отправился в Лондон.

