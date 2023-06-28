СМИ: Генерал МВД Травников разбился на квадроцикле в Ленобласти
Бывший начальник Санкт-Петербургского университета МВД генерал-лейтенант Александр Травников попал в аварию в Ленинградской области, его состояние оценивается как тяжелое. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Отмечается, что ДТП произошло недалеко от загородного дома Травникова в деревне Липовая горка. По предварительным данным, генерал-лейтенант полиции находился за рулем квадроцикла и, не справившись с управлением, врезался в препятствие.
Травникова экстренно доставили в больницу.
«Врачи диагностировали у него травму живота и разрыв почки», — пишет «112».
Как сообщает портал «78.ru», инцидент произошел 25 июня, сейчас Травникова перевели из реанимации в обычную палату.
Ранее авария с квадроциклом произошла в Новосибирской области. Транспортное средство съехало с дороги, врезалось в дорожный знак и опрокинулось. В результате погибли два человека, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru