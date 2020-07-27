СМИ: Фургала проверят на причастность к убийству в 2003-2004 годах
Бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проверят на причастность к двум давним преступлениям по статьям об убийстве и покушении на убийство, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По его данным, имеется в виду уголовное дело, которое было возбуждено ещё в 2004 году и относится к преступлениям 2003-2004 годов. Оба были совершены в одном из сёл Хабаровского края. Речь идёт о предпринимателях, занимавшихся металлоломом.
Фургала арестовали 10 июля по уголовному делу об организации заказных убийств двух предпринимателей и покушении 15-летней давности. Он не признал вину.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru