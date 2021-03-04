СМИ: ФСБ задержала депутата парламента Челябинской области от КПРФ

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ задержали депутата заксобрания Челябинской области от КПРФ, владельца компании «Дорстройгрупп» Армана Аракеляна. Об этом сообщает Ura.ru, ссылаясь на источники в региональном парламенте.

По данным собеседника агентства, Аракеляна доставили на допрос в Следственных комитет. Подробности пока не известны.

В пресс-службе регионального УФСБ подтвердили, что сотрудники ведомства ведут оперативное сопровождение по уголовному делу.

По данным СБИС, Аракелян с начала года получил контракты на строительство и ремонт дорог в Челябинске на сумму более 85 млн рублей.

Как сообщают источники Ura.ru, поводами для задержания депутата могли стать дело о взятках в «Эксплуатации внешних инженерных сетей» Челябинска, а также последствия изъятия документов в региональном управлении федеральных автомобильных дорог.



