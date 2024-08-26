СМИ: Экс-замминистра энергетики Бобылев задержан за нападение на курьера
Бывший заместитель министра энергетики России Петр Бобылев задержан в Москве за нападение на курьера. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.
По данным издания, курьер — 33-летний Андрей — пострадал накануне из-за брошенной экс-замминистра бутылки. По словам мужчины, поздно вечером он ехал на машине по двору на Фрунзенской набережной в Москве, навстречу ему шли якобы нетрезвые мужчина с девушкой, которые несли бутылку шампанского. Пешеход накричал на Андрея, так как тот «не включил фары и чуть их не сбил».
«Пострадавший заявляет, что пытался объяснить пешеходам, что все под контролем, но диалога не получилось — экс-замминистра... стал плеваться в окно, а потом швырнул всю бутылку... в стекло со стороны водительского сиденья», — пишет Shot.
Курьер пострадал из-за осколков, ему пришлось зашивать ухо. Чиновника доставили в полицию.
Бобылев занимал пост замминистра в 2021-2022 годах, сейчас чиновник руководит департаментом развития угольной промышленности Минэнерго.
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