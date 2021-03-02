СМИ: Экс-тренер «Спартака» Олег Романцев попал в реанимацию
2 марта 202110:02
Советский футболист, бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев госпитализирован с инфарктом. По информации РЕН ТВ, он находится в реанимации.
Состояние 67-летнего Романцева оценивается как средней степени тяжести.
Как уточняет Baza, ему помогают врачи московской больницы №51.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru