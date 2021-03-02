СМИ: Экс-тренер «Спартака» Олег Романцев попал в реанимацию

Советский футболист, бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев госпитализирован с инфарктом. По информации РЕН ТВ, он находится в реанимации.

Состояние 67-летнего Романцева оценивается как средней степени тяжести.

Как уточняет Baza, ему помогают врачи московской больницы №51.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ФутболСердцеГоспитализация
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры