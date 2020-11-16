СМИ: Экс-президент Франции госпитализирован в Туре
Бывший президент Франции 94-летний Валери Жискар д'Эстен госпитализирован из своей резиденции в Луар-э-Шер в больницу в Туре. Об этом сообщает France bleu со ссылкой на источники
Как пишет издание, на данный момент причина госпитализации неизвестна, больница в Туре отказалась комментировать информацию.
По данным издания, в сентябре д'Эстен был госпитализирован в Париже с инфекцией легких. Тогда врачи исключили заражение коронавирусом, и через несколько дней он был выписан.
Д’эстен был президентом Франции в с 1974 по 1981 годы.
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