СМИ: Экс-начальник управления ФСИН попытался покончить с собой в суде
Бывший начальник управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов попытался покончить с собой в зале суда в Москве. Он сделал это после того, как судья вынесла ему приговор по обвинению в вымогательстве, поручив взять его под стражу, сообщает РБК.
Свиридова обвиняли в вымогательстве 10 миллионов рублей у бывшего замглавы ФСИН Александра Сапожникова. Обвиняемый до сих пор находился под подпиской о невыезде.
По предварительной информации Свиридов скончался.
Телеканал РЕН ТВ передает, что Свиридов был неизлечимо болен - он страдал онкологическим заболеванием.
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