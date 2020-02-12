СМИ: Экс-начальник управления ФСИН попытался покончить с собой в суде

Бывший начальник управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов попытался покончить с собой в зале суда в Москве. Он сделал это после того, как судья вынесла ему приговор по обвинению в вымогательстве, поручив взять его под стражу, сообщает РБК.

Свиридова обвиняли в вымогательстве 10 миллионов рублей у бывшего замглавы ФСИН Александра Сапожникова. Обвиняемый до сих пор находился под подпиской о невыезде.

По предварительной информации Свиридов скончался.

Телеканал РЕН ТВ передает, что Свиридов был неизлечимо болен - он страдал онкологическим заболеванием.

