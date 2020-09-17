СМИ: Экс-глава Союза биатлонистов задержан по делу о растрате

В отношении директора центра спортивной подготовки сборных команд России Александра Кравцова возбуждено уголовное дело о растрате, он задержан, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Источник агентства уточнил, что дело расследует Следственный комитет. По данным члена Общественной наблюдательной комиссии Евы Меркачевой, Кравцов сейчас находиться в ИВС на Петровке.

Кравцов в 2014-2018 годах возглавлял Союз биатлонистов России. По данным «Московского комсомольца», уголовное дело основано на материалах проверок именно за этот период. Следствие полагает, что за это время шесть человек были назначены на должности аналитиков комплексной научной группы, получали зарплату, однако фактически не работали. Сумма ущерба оценивается в 14,45 миллиона рублей, говорится в публикации.

