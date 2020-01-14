СМИ: экс-директора центра ядерной медицины заподозрили в создании ОПГ

Бывший и.о. директора Федерального центра по проектированию и развитию объектов ядерной медицины (ФЦПиРОЯМ) Олега Козина задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном преступной группой. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в московском главке МВД.

По данным издания, по делу также проходят заместитель Козина Дмитрий Удовенко и еще несколько сотрудников. В частности, среди подозреваемых директор петербургского филиала Павел Демидов, утверждается в материале.

Козин исполнял обязанности руководителя центра с 2012 по 2017 годы, указано в системе СПАРК. Следствие полагает, что преступная группировка в организации могла появиться не позже 2014 года.

ФЦПиРОЯМ входит в структуру Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Телеканал «Дождь» упоминал центр в связи с уголовными делами из-за нарушений при строительстве космодрома «Восточный». Речь шла о заключении фиктивных контрактов.

