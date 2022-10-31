СМИ: экс-чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов госпитализирован в Москве
Двенадцатый чемпион мира по шахматам, депутат Госдумы Анатолий Карпов был госпитализирован в Москве, сообщает Telegram-канал «112».
Бизнесмен Андрей Ковалёв рассказал, что на гроссмейстера напали неизвестные, однако канал данную информацию не подтверждает.
По данным «112», Карпова нашли без сознания у здания парламента 29 октября. В настоящее время депутат находится в реанимации, врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, перелом левой бедренной кости, а также сильное алкогольное опьянение.
В Федерации шахмат России заявили, что информация об избиении Карпова не соответствует действительности, сообщает РИА Новости.
Ранее Федеральное бюро расследований США начало расследование по факту проникновения неизвестного в дом спикера палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси и нападения на её супруга Пола, сообщает RT.
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