СМИ: экс-чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов госпитализирован в Москве

Бизнесмен Андрей Ковалёв рассказал, что на гроссмейстера напали неизвестные, однако канал данную информацию не подтверждает.

По данным «112», Карпова нашли без сознания у здания парламента 29 октября. В настоящее время депутат находится в реанимации, врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, перелом левой бедренной кости, а также сильное алкогольное опьянение.



В Федерации шахмат России заявили, что информация об избиении Карпова не соответствует действительности, сообщает РИА Новости.

Ранее Федеральное бюро расследований США начало расследование по факту проникновения неизвестного в дом спикера палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси и нападения на её супруга Пола, сообщает RT.

