СМИ: экс-чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов госпитализирован в Москве

Двенадцатый чемпион мира по шахматам, депутат Госдумы Анатолий Карпов был госпитализирован в Москве, сообщает Telegram-канал «112».

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Бизнесмен Андрей Ковалёв рассказал, что на гроссмейстера напали неизвестные, однако канал данную информацию не подтверждает.

По данным «112», Карпова нашли без сознания у здания парламента 29 октября. В настоящее время депутат находится в реанимации, врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, перелом левой бедренной кости, а также сильное алкогольное опьянение.

В Федерации шахмат России заявили, что информация об избиении Карпова не соответствует действительности, сообщает РИА Новости.

Ранее Федеральное бюро расследований США начало расследование по факту проникновения неизвестного в дом спикера палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси и нападения на её супруга Пола, сообщает RT.

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ФОТО: Анатолий Карпов
ТЕГИ:НападениеГоспитализацияАнатолий Карпов
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