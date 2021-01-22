СМИ: «Эхо Москвы» может лишиться лицензии за публикацию призывов к насилию

Ряд публикаций радиостанции «Эхо Москвы» могут быть расценены как призывы к незаконным действиям, сообщает ТАСС со ссылкой на источник во властных структурах.

Собеседник агентства заявил, что компетентные органы рассматривают вопрос о возможных мерах в отношении радиостанции, в том числе лишение лицензии.

Ранее в Роскомнадзоре напомнили, что согласно нормам КоАП РФ, вступившим в силу с 10 января 2021 года, за отказ удалять запрещённую информацию, к которой относятся и призывы к участию в несанкционированных акциях, предусмотрен штраф в размере от 800 тысяч до четырёх миллионов рублей.

По данным ведомства, к утру пятницы, 22 января, социальная сеть TikTok удалила 38% информации, вовлекающей несовершеннолетних в опасные для их жизни и здоровья противоправные действия, соцсеть «ВКонтакте» удалила 50% незаконной информации, Instagram - 17%, YouTube - 50%.

