СМИ: «Эхо Москвы» может лишиться лицензии за публикацию призывов к насилию
Ряд публикаций радиостанции «Эхо Москвы» могут быть расценены как призывы к незаконным действиям, сообщает ТАСС со ссылкой на источник во властных структурах.
Собеседник агентства заявил, что компетентные органы рассматривают вопрос о возможных мерах в отношении радиостанции, в том числе лишение лицензии.
Ранее в Роскомнадзоре напомнили, что согласно нормам КоАП РФ, вступившим в силу с 10 января 2021 года, за отказ удалять запрещённую информацию, к которой относятся и призывы к участию в несанкционированных акциях, предусмотрен штраф в размере от 800 тысяч до четырёх миллионов рублей.
По данным ведомства, к утру пятницы, 22 января, социальная сеть TikTok удалила 38% информации, вовлекающей несовершеннолетних в опасные для их жизни и здоровья противоправные действия, соцсеть «ВКонтакте» удалила 50% незаконной информации, Instagram - 17%, YouTube - 50%.
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