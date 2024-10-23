СМИ: Двоих сотрудников Росгвардии задержали за сбыт мефедрона

Отмечается, что задержанные искали закладчиков, забирали у них наркотики и вымогали деньги. После этого росгвардейцы сбывали запрещенные вещества самостоятельно. В ходе задержания при них обнаружили три свертка с мефедроном.

Против задержанных возбудили уголовное дело по факту незаконного сбыта наркотических средств с использованием служебного положения. Им грозит до 20 лет колонии.

Ранее правоохранители задержали в подмосковном Серпухове ранее судимого 46-летнего местного жителя за незаконное производство наркотических средств. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

