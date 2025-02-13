СМИ: Двое мужчин украли памятник Высоцкому в Новосибирске
13 февраля 202510:25
Двое жителей Новосибирска украли закладной камень памятника барду, актеру и поэту Владимиру Высоцкому, сообщил Telegram-канал «Новосибирск с огоньком».
Инцидент произошел днем 11 февраля в сквере имени Высоцкого. Отмечается, что злоумышленники в светоотражающей одежде погрузили камень в автомобиль.
Ранее в Тверской области выбросили реставрируемый памятник Высоцкому, он был обнаружен на задворках железнодорожного вокзала. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru