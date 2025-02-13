СМИ: Двое мужчин украли памятник Высоцкому в Новосибирске

Двое жителей Новосибирска украли закладной камень памятника барду, актеру и поэту Владимиру Высоцкому, сообщил Telegram-канал «Новосибирск с огоньком».

СМИ: Реставрируемый памятник Высоцкому выбросили в городе Бологое

Инцидент произошел днем 11 февраля в сквере имени Высоцкого. Отмечается, что злоумышленники в светоотражающей одежде погрузили камень в автомобиль.

Ранее в Тверской области выбросили реставрируемый памятник Высоцкому, он был обнаружен на задворках железнодорожного вокзала. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Галина Кмит
ТЕГИ:ПреступленияПроисшествияНовосибирскПамятникВладимир Высоцкий

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