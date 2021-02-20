СМИ: Два пилота погибли при крушении военного самолёта в США

Двухместный реактивный самолет Northrop T-38 Talon потерпел крушение недалеко от регионального аэропорта Монтгомери в штате Алабама (США), сообщает телеканал Foxnews.

По данным телеканала, самолёт упал недалеко от жилого района, однако не задел никаких гражданских строений. Два пилота, выполнявшие учебную миссию, погибли.

Ранее Пентагон решил не отказываться от устаревших F-15 и F-16 в пользу более продвинутых F-35 Lightning II, сообщает РИА ФАН. В виду большого количества проблем, ВВС США примут на вооружение модернизированные F-15 с индексом EX.

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ФОТО: flickr/stefano benedetto
ТЕГИ:ПентагонКрушение СамолётаСША
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