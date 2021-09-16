СМИ: два человека забежали в тоннель московского метро

Полиция Москвы задержала двоих мужчин, которые проникли в тоннель на Кольцевой линии московского метро, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы столицы.

Собеседник агентства рассказал, что на станции метро «Комсомольская» двое парней спрыгнули с платформы на рельсы и забежали в тоннель.

Источник уточнил, что после остановки движения поездов нарушителей задержали.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что до конца 2021 года в столице планируется достроить ещё десять станций метрополитена, сообщает RT.

