СМИ: два человека забежали в тоннель московского метро
Полиция Москвы задержала двоих мужчин, которые проникли в тоннель на Кольцевой линии московского метро, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы столицы.
Собеседник агентства рассказал, что на станции метро «Комсомольская» двое парней спрыгнули с платформы на рельсы и забежали в тоннель.
Источник уточнил, что после остановки движения поездов нарушителей задержали.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что до конца 2021 года в столице планируется достроить ещё десять станций метрополитена, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,2 млн+19 594 / сут.
Умерли
196 тыс.+794 / сут.
Выздоровели
6,5 млн+17 326 / сут.
- В России появился единый оператор для подключения газа в домах
- Более 1 млрд жителей Китая полностью привились от COVID-19
- Кабмин Финляндии продлил ограничения на границе до 10 октября
- Путин принял приглашение КНР посетить зимние Олимпийские игры
- Аварийно севший в Пулково самолёт «России» отстранён от полётов
- Археологи нашли шлем «небесного всадника»
- Два британских завода приостановили работу из-за высоких цен на газ
- СМИ: два человека забежали в тоннель московского метро
- Захарова высказалась об отказе Австралии от французских подлодок
- В зоопарке Атланты заразились коронавирусом 18 из 20 горилл
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru