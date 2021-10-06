СМИ: дом престарелых загорелся в Новой Москве

Дом престарелых загорелся в деревне Летово в Новой Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По информации собеседника агентства, наблюдается открытое горение и дым из-под кровли, персонал и постояльцев эвакуируют.

Ранее взрыв бытового газа произошёл в жилом доме на Рябовском шоссе в Санкт-Петербурге, сообщает RT.

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ФОТО: Pixabay.com / skeeze
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