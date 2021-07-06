СМИ: Дочь экс-министра Татарстана сбили насмерть в Москве

Водитель BMW сбил 30-летнюю женщину на пешеходном переходе на Мосфильмовской улице на западе Москвы, сообщили в столичном главке МВД России.

Инцидент произошел 5 июля. Полицейские утверждают, что женщина ехала на электросамокате на красный сигнал светофора. Она скончалась от полученных травм.

По информации источника ТАСС, погибшая – Алсу Фардиева, дочь экс-министра энергетики Татарстана и одного из богатейших людей республики Ильшата Фардиева.

Алсу Фрадиева - учредитель компаний «Челны-бройлер», «Нигез» и «Рубаи».

