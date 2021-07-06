СМИ: Дочь экс-министра Татарстана сбили насмерть в Москве
Водитель BMW сбил 30-летнюю женщину на пешеходном переходе на Мосфильмовской улице на западе Москвы, сообщили в столичном главке МВД России.
Инцидент произошел 5 июля. Полицейские утверждают, что женщина ехала на электросамокате на красный сигнал светофора. Она скончалась от полученных травм.
По информации источника ТАСС, погибшая – Алсу Фардиева, дочь экс-министра энергетики Татарстана и одного из богатейших людей республики Ильшата Фардиева.
Алсу Фрадиева - учредитель компаний «Челны-бройлер», «Нигез» и «Рубаи».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,7 млн+23 378 / сут.
Умерли
139 тыс.+737 / сут.
Выздоровели
5,1 млн+18 411 / сут.
- Названы самые опасные продукты в жару
- Сухоруков ушел из Театра имени Моссовета
- СМИ: Китай готов сотрудничать с талибами для защиты своих интересов
- Иммунный коктейль. Вирусолог предупредил об опасности смешивания вакцин
- СМИ: Дочь экс-министра Татарстана сбили насмерть в Москве
- ФСБ задержала в Санкт-Петербурге эстонского консула
- Российская делегация в знак протеста покинула заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ
- Курс доллара превысил 74 рубля впервые с мая
- Большинство российских туристов на Кубе выпустили из изоляции
- Роспотребнадзор отменил двойной ПЦР-тест для въезжающих в страну россиян
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru