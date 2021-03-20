СМИ: Директора завода арестовали по делу о хищениях при ремонте крейсера «Адмирал Кузнецов»

Генерального директора судоремонтного завода в Мурманске арестовали по делу о хищении около 45 млн рублей при ремонте авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника агентства, в рамках расследования дела было проведено около десяти обысков, правоохранители устанавливают возможных соучастников хищения.

Как отметил источник ТАСС, решением суда директора завода арестовали на два месяца.

Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» — единственный авианосец ВМФ России и крупнейший корабль флота, который может нести 26 самолетов и 24 вертолета. В декабре 2019 года на корабле произошел пожар, крейсер был отправлен на ремонт и модернизацию. Передача корабля флоту запланирована на 2022 год.

