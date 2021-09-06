СМИ: девять человек погибли в одной из шахт ЛНР

Как минимум девять человек погибли в результате обрыва каната клети на шахте «Красный партизан» в городе Червонопартизанске самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах ЛНР.

По предварительным данным, в момент обрыва каната в кабине было 25 человек. Их судьба остается неизвестной. Причины аварии также не уточняются.

Ранее в ЛНР на шахте оборвался канат кабины с горняками.

