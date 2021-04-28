СМИ: Дело о хищении миллионов у ФМБА возбудили в Москве

Следователи возбудили в Москве уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере по факту хищений у Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) более 66,2 миллионов рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника агентства, неустановленные руководители дирекции строящихся объектов агентства согласовали с директором Научного центра биомедицинских технологий ФМБА перечень оборудования, отличный от указанного в договоре, объяснив это снижением затрат и заменой на более дешёвые аналоги.

По версии следствия, своими действиями злоумышленники ввели директора в заблуждение, что позволило им заключить дополнительное соглашение на поставку аналогов по стоимости выше рыночной, сохранив исходную цену договора.

Источник ТАСС уточнил, что в результате разница между ценой оборудования по двум госконтрактам и рыночной стоимостью составила более 28 миллионов рублей и 38,1 миллиона рублей, соответственно. Данные средства соучастники похитили.

Ранее в Краснодарском крае возбудили уголовное дело в отношении двух экс-полицейских из отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Сочи, сообщает RT. По данным следствия, они заподозрили местного жителя в употреблении и распространении запрещённых препаратов и чтобы не привлекать его к уголовной ответственности потребовали взятку в размере двух миллионов рублей.

