СМИ: Число жертв землетрясения в Мьянме увеличилось примерно до 1700

В Мьянме количество погибших при землетрясении выросло примерно до тысячи 700 человек. Об этом сообщает китайское агентство «Синьхуа».

Крупномасштабное бедствие: Число погибших при землетрясении в Мьянме превысило 1 тысячу

До этого говорилось о тысяче 600 погибших.

По данным источника, в результате ЧС 3 тысячи 400 человек получили ранения, еще 300 граждан числятся пропавшими без вести.

Ранее руководитель сводного отряда МЧС России Сергей Воронцов сообщил, что после крупного землетрясения в Мьянме самая сложная ситуация наблюдается в городе Мандалай, но шансы на спасение людей есть всегда, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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