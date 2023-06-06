СМИ: число погибших от отравления сидром достигло 29 человек

В результате отравления суррогатным сидром погибли 29 человек, 61 пострадал. Об этом сообщил источник телеканала РЕН ТВ.

Песков не стал комментировать отравление сидром в российских регионах

Случаи отравления зафиксированы в Ульяновской, Самарской, Пензенской и Нижегородской областях, а также в Удмуртии и Чувашии.

По делу о массовом отравлении суд в Ульяновске арестовал до 4 августа предпринимателя из Самары. Его подозревают в изготовлении суррогатного алкогольного напитка.

Минпромторг России подготовил законопроект о госрегулировании производства и оборота метилового спирта. Ведомство предложило ограничить перечень участников рынка, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: МВД России
ТЕГИ:ОтравлениеАлкоголь

Горячие новости

Все новости

партнеры