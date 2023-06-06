СМИ: число погибших от отравления сидром достигло 29 человек
В результате отравления суррогатным сидром погибли 29 человек, 61 пострадал. Об этом сообщил источник телеканала РЕН ТВ.
Случаи отравления зафиксированы в Ульяновской, Самарской, Пензенской и Нижегородской областях, а также в Удмуртии и Чувашии.
По делу о массовом отравлении суд в Ульяновске арестовал до 4 августа предпринимателя из Самары. Его подозревают в изготовлении суррогатного алкогольного напитка.
Минпромторг России подготовил законопроект о госрегулировании производства и оборота метилового спирта. Ведомство предложило ограничить перечень участников рынка, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru