СМИ: Четырнадцать сирийских военных погибли при теракте в Дамаске
Принадлежавший армии Сирии автобус взорвался в центре Дамаска. По предварительной информации, погибли 14 военнослужащих, передает РИА Новости, ссылаясь на источник.
«По предварительным данным, погибли 14 военнослужащих, которые находились в автобусе», — подчеркнул собеседник агентства.
Как сообщает сирийское государственное агентство SANA, инцидент произошел у моста Раис в сирийской столице. Отмечается, что во время проезда автобуса террористы привели в действие два взрывных устройства, пишет RT.
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