СМИ: Четырнадцать сирийских военных погибли при теракте в Дамаске

Принадлежавший армии Сирии автобус взорвался в центре Дамаска. По предварительной информации, погибли 14 военнослужащих, передает РИА Новости, ссылаясь на источник.

«По предварительным данным, погибли 14 военнослужащих, которые находились в автобусе», — подчеркнул собеседник агентства.

Как сообщает сирийское государственное агентство SANA, инцидент произошел у моста Раис в сирийской столице. Отмечается, что во время проезда автобуса террористы привели в действие два взрывных устройства, пишет RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Михаил Алаеддин
ТЕГИ:ПогибшиеВоеннослужащиеТерактСирия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры