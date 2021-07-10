СМИ: Четверо полицейских погибли в столкновении с талибами в Афганистане
Четыре сотрудника полиции погибли, двое были ранены в столкновении с боевиками движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) на юге Афганистана. Об этом сообщает телеканал 1TV со ссылкой на источник.
По данным СМИ, инцидент произошел минувшей ночью в городе Лашкаргах в провинции Гильменд. Подробности столкновения не сообщаются.
Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода из страны войск США и союзников. Противостояние правительственных сил и талибов продолжается. Радикалы заявили о взятии под контроль большинства районов Афганистана.
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