СМИ: Четверо полицейских погибли в столкновении с талибами в Афганистане

Четыре сотрудника полиции погибли, двое были ранены в столкновении с боевиками движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) на юге Афганистана. Об этом сообщает телеканал 1TV со ссылкой на источник.

По данным СМИ, инцидент произошел минувшей ночью в городе Лашкаргах в провинции Гильменд. Подробности столкновения не сообщаются.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода из страны войск США и союзников. Противостояние правительственных сил и талибов продолжается. Радикалы заявили о взятии под контроль большинства районов Афганистана.

