СМИ: Четверо из шести погибших при стрельбе в Перми опознаны

Три женщины и один парень стали жертвами пермского стрелка, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах.

Собеседник агентства уточнил, что в настоящее время опознаны четверо из шести погибших. Это три женщины в возрасте 66, 26 и 20 лет, а также 20-летний молодой человек 20 лет. Источник ТАСС добавил, что в числе жертв - врач-эндоскопист с 39-летнем стажем Маргарита Энгаус.

Стрельбу в ПГНИУ устроил один из студентов вуза, сообщает телеканал «360». Погибли шесть человек, еще 24 пострадали. При задержании стрелок оказал сопротивление и был ранен.





