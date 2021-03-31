СМИ: Бориса Шпигеля решили перевезти в больницу «Матросской Тишины»
Член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ольга Дружинина заявила об ухудшении состояния здоровья обвиняемого в даче взятки бизнесмена Бориса Шпигеля, сообщает ТАСС.
По её словам, вечером 30 марта Шпигеля перевели в СИЗО-4, а на следующий день он рассказал ОНК о своём плохом самочувствии.
«Было принято решение о его госпитализациив больницу «Матросской Тишины», - добавила Дружинина.
Глава группы фармацевтических компаний «Биотэк» Борис Шпигель обвиняется в даче взяток бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, который арестован за взяточничество, сообщает RT. Кроме него фигурантами уголовного дела являются его супруга Евгения, директор ОАО «Фармация» Антон Колосков, Геннадий Марков и Фёдор Федотов.
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