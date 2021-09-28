СМИ: Более 20 человек пострадали при взрыве в жилом доме в Гетеборге

По меньшей мере 20 человек пострадали при взрыве в жилом доме в шведском Гетеборге. Об этом сообщает портал Nordic News.

По данным местных СМИ, ЧП произошло около 05:00 (06:00 по московскому времени) в доме в центральной части города. Кроме того, произошло возгорание в нескольких зданиях. Причина взрыва пока не известна.

После инцидента были эвакуированы от 100 до 200 человек. До 25 пострадавших госпитализировали, трое из них получили серьезные ранения.

